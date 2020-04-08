Главному МЧСнику Зауралья, закупавшему бракованную технику для спасателей, ужесточили обвинение

Уголовное дело экс-начальника управления МЧС Курганской области Олега Рожкова пополнилось эпизодами и статьями УК РФ. Как сообщает региональный Следком, Рожкову 7 апреля дополнительно предъявлено обвинение по статьям растрата и злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, Рожков не только оплатил бракованную спасательную технику для МЧС России, но и совершил ряд других коррупционных преступлений.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, бывший глава областного МЧС более двух лет мухлевал с премиальными выплатами. «В период с января 2017 года по сентябрь 2019 года премировал одного из начальников подчиненного ему подразделения. Часть от полученных денежных средств по указанию Рожкова О.А. расходовалась в представительских целях», – заявили в СУ СКР Зауралья. Таким образом были потрачены не менее 200 тыс рублей – средства МЧС России.

Следующий эпизод, который вменили Рожкову, вписывается в ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий). По данным следствия, в 2019 году МЧСник в личных целях незаконно использовал специализированную и спасательную технику, состоящую на вооружении ГУ МЧС России по Курганской области. «Что повлекло невозможность ее применения в течение длительного времени для нужд возглавляемой им организации», – уточнили в СУ СКР.

Как сообщал «Новый День», 27 марта Олег Рожков был задержан. Его обвиняют в том, что он закупил для МЧС России бракованную спасательную технику, тем самым причинив ведомству ущерб на сумму более 56 млн рублей.

Дело было возбуждено после вмешательства регионального управления ФСБ. По данным следствия, преступление могло быть совершено в 2017-2018 годах. В 2017 году МЧС России и НПО «Курганский завод СпецТехники» заключили госконтракт на поставку робототехнического оборудования. Сумма контракта составила 94,4 млн рублей.

Через год – весной 2018 года, именно Рожков принимал оборудование. Как уточняют в региональном Следкоме, продукция «имела существенные недостатки». И Рыжков об этом знал. При этом он составил и подписал фиктивные акты о том, что робототехнические средства соответствуют условиям контракта.

«На основании представленных Рожковым заведомо ложных документов МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 миллионов рублей бюджетных средств, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, причинение тяжких последствий в виде оплаты непригодных к эксплуатации робототехнических средств и невозможности их использования спасательными подразделениями МЧС России», – заявили в Следкоме.

Бывшему главному МЧСнику Зауралья тогда было предъявлено обвинение по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

28 марта 2020 года по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В среду, 8 апреля, Курганским областным судом решение суда первой инстанции об избрании указанной меры пресечения оставлено без изменений.

Курган, Дарья Котова

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