В Курганской области на работу выходит следующая партия организаций. Список

В Курганской области с 9 апреля смогут возобновить свою работу ряд организаций, включая МФЦ. Список тех, кто может прервать вынужденные выходные, 8 апреля определил оперативный штаб региона.

Как уточняет пресс-служба курганского губернатора, с 9 апреля начнут работать учреждения соцзащиты, парикмахерские, косметологии, салоны ногтевого сервиса, стоматологии, станции техосмотра. Могут открыться салоны по ремонту, пошиву одежды и обуви. В список попали также ломбарды и микрофинансовые организации.

В офисы, чтобы отработать проблемы с уже проданными турами, могут вернуться сотрудники туристических фирм. Заработает с четверга МФЦ, но пока с оговоркой: перечь услуг, которые можно будет получить, будет определён дополнительно.

Изменения коснулись и некоторых торговых точек. Штаб предлагает открыть торговые объекты, которые реализуют компьютеры, строительные материалы, сантехнику, садово-огородные товары. «При этом торговые точки должны обрабатывать поверхности, обеспечивать персонал средствами защиты и обеспечивать соблюдение безопасной дистанции – 1,5 метра от покупателя до продавца и между покупателями», – уточнили в региональном штабе.

Все организации, возобновившие работу, должны строго соблюдать санитарные правила, сервисные услуги могут предоставляться по предварительной записи, воскресенье объявляется выходным днем.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков напомнил, что соблюдение санитарных правил для тех, кто «возвращается» с каникул, строго обязательно. Предприниматели, рискующие здоровьем своих клиентов, от работы будут отстранены.

Расширение списка Шумков прокомментировал так: «Мы должны соблюдать баланс между обеспечением безопасности и стабильностью эпидемиологической обстановки в регионе и поддержкой наших предпринимателей и предприятий. Отдельные предприятия и отрасли несут потери либо имеют недополученную выручку из-за объявления режима нерабочих дней. Мы считаем возможным с учётом ситуации на территории региона открыть некоторые организации».

С момента обязательных для всех россиян каникул в период пандемии коронавируса, региональный штаб второй раз вводит послабления. С 6 апреля к работе вернулись химчистки, клининговые службы, автомойки, салоны ритуальных услуг, нотариусы и адвокатские конторы, которые принимают клиентов по предварительной записи. Также в списке компании, которые занимаются строительством и проектированием зданий. Кроме того, открыться смогли организации, которые осуществляют производство, хранение и реализацию сельхозпродукции.

По данным на 8 апреля в Курганской области было подтверждено три случая коронавируса. Статистику открыла девочка, которая в марте отдыхала с родителями в Испании. Она уже выздоровела и вернулсь из больницы домой. Второй заболевшей стала москвичка, прилетевшая в Курган к родственникам. О третьем случае заражения медики сообщили сегодня – заболел мужчина.

Курган, Дарья Котова

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