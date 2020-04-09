В Курганской области МФЦ возобновили работу, но частично

С 9 апреля МФЦ Курганской области возобновили работу. Как сообщал «Новый День», накануне такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, многофункциональные центра Зауралья пока будут работать только по предварительной записи и оказывать наиболее востребованные услуги. Их 13. Это услуги управления соцзащиты по назначению пособий, субсидий и социальных выплат; услуги Пенсионного фонда РФ, налоговой службы, управления МВД, Росреестра. Полный список опубликован здесь.

За решением остальных вопросов курганцев просят обращаться в муниципальные органы власти, а также на портал Госуслуг. На портале доступны такие услуги, как запись к врачу, получение загранпаспорта, проверка и оплата штрафа, судебной задолженности.

Как сообщал «Новый День», 8 апреля оперативный штаб расширил список организаций, которые могут возобновить свою работу. Так, с 9 апреля начнут работать учреждения соцзащиты, парикмахерские, косметологии, салоны ногтевого сервиса, стоматологии, станции техосмотра. Могут открыться салоны по ремонту, пошиву одежды и обуви. В список попали также ломбарды и микрофинансовые организации. В офисы могут вернуться и сотрудники туристических фирм, но только для того, чтобы отработать проблемы с уже проданными турами.

О возобновлении работы МФЦ также сообщалось, но вчера оперативный штаб уточнял, что перечень предоставляемых услуг будет определен дополнительно.

Курган, Дарья Котова

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