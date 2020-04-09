Без еды, держать дистанцию: в мэрии Кургана объяснили, как будет проходить городской субботник

В мэрии Кургана рассказали, при каких условиях в городе 23,24 и 25 апреля будет проходить традиционный субботник.

Как сообщают городские власти, получены рекомендации Роспотребнадзора. К генеральной уборке столицы Зауралья смогут присоединиться только люди в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющие признаков инфекционных и простудных заболеваний. Всем им рекомендовано выполнять ряд профилактических мер.

Участники городского субботника должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, использовать маску и перчатки. Принимать пищу во время работы строго запрещается.

«Работодатели обязаны обеспечить возможность обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками и проинформировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены», – уточнили в мэрии.

Как сообщал «Новый День», весенняя генеральная уборка Кургана запланирована на 23,24 и 25 апреля. К работе должны подключиться все управляющие компании и ТСЖ. «Присоединиться к наведению чистоты рекомендовано и руководителям всех предприятий и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности, а также собственникам индивидуальных жилых домов», – добавили в мэрии Кургана.

В порядок будут приводиться общегородские территории, парки, скверы, дворы, дороги и детские площадки.

Ранее «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Кургана сообщали, что из-за пандемии коронавируса даты субботника могут быть скорректированы.

Курган, Дарья Котова

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