В Кургане управляющие компании начали дезинфицировать подъезды

В Кургане управляющие компании начали обрабатывать подъезды многоквартирных домов антисептиками. Как сообщила инспектор Госжилинспекции Таисия Чернышкова, обрабатывается все, вплоть до почтовых ящиков и кабин лифтов.

«Государственная жилищная инспекция ежедневно отслеживает ситуацию с проведением профилактических мероприятий по обработке растворами антисептических средств мест общего пользования в многоквартирных домах. Управляющие компании предоставляют фотоотчеты», – прокомментировала Чернышкова. Незапланированные расходы на приобретение дезинфицирующих растворов несут сами УК.

Как сообщал «Новый День», в столице Зауралья бактерицидными средствами также обрабатываются дороги и остановочные павильоны. Такая работа ведется с 4 апреля – в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщал губернатор Вадим Шумков, он дал поручение администрациям других территорий наладить такую же обработку центральных улиц к 10 апреля.

Обработка происходит вечером, когда на улицах никого нет. «Но если вы оказались поблизости – лучше отойти на безопасное расстояние», – сообщается в инстаграм Шумкова. С помощью распылителя средство попадает не только на проезжую часть, но и на тротуары и остановочные комплексы.

Курган, Дарья Котова

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