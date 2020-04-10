Курганский митрополит готов служить в онлайн-формате и просит прихожан оставаться дома

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил принял решение организовать онлайн-трансляции богослужений. Об этом 10 апреля заявили в курганской епархии. В том числе, в таком формате пройдет и пасхальное богослужение.

«Сейчас в Курганской области действует режим самоизоляции, многие прихожане не имеют возможности посещать храмы. По этой причине было принято решение транслировать основные архиерейские службы как в оставшиеся дни Великого поста и Страстной Седмицы, так и в пасхальный период», – прокомментировал пресс-секретарь митрополита Михаил Насонов.

По его словам, священнослужители Курганской епархии призывают прихожан с ослабленным здоровьем или первыми симптомами простуды в обязательном порядке воздержаться от посещения храмов в период самоизоляции.

Дебют онлайн-литургии состоится 11 апреля, когда православные будут отмечать Лазареву субботу. Митрополит Курганский и Белозерский выйдет в эфир в 8:30 часов из Александро-Невского кафедрального собора.

Напомним, курганская епархия активна представлена в социальных сетях – в «ВКонтакте» и в Инстаграм. Богослужения митрополита также будет транслировать региональный телеканал «Инфо24».

Как сообщал «Новый День», ранее в пресс-службе епархии сообщали о том, что в храмах Зауралья в период пандемии коронавируса будут вводиться дополнительные меры профилактики.

Курганское духовенство тогда сослалось на заявление Священного Синода по поводу коронавируса. Напомним, 11 марта РПЦ выступила «за неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера». Особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой.

Одна из мер – обработка и дезинфекция кивотов икон, использование одноразовых стаканчиков, одноразовых гигиенических перчаток для раздачи антидора и просфор. А причастникам предлагают воздерживаться от лобзания чаши после причастия. Священнослужителям также рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования, после окончания литургии крест возлагается на головы прихожан.

«Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», – отметили в епархии и добавили, что при первых симптомах ОРВИ мирянам лучше не посещать церковь «ради любви к ближним и заботы о них».

Курган, Дарья Котова

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