В ключевом департаменте мэрии Кургана кадровая ротация, экс-глава ведомства ушел на понижение

С 10 апреля обязанности директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана исполняет Ульяна Иванова. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе мэрии Кургана.

Г-жа Иванова до вчерашнего дня была заместителем директора данного департамента Павла Комогорова. Теперь они поменялись местами: Комогоров стал подчиненным Ивановой. В горадминистрации уточнили, что Комогоров останется работать в департаменте и будет заниматься вопросами тарифной политики.

Как сообщал «Новый День», вопрос кадровой ротации решился вчера, 9 апреля. Инициатором перестановок стал глава Кургана Андрей Потапов.

«Состоялось совещание, на котором присутствовали руководители различных департаментов, управленцы. В разгар совещания Комогоров решил поболтать по телефону, что вызвало недовольство мэра. Потапов сделал замечание Комогорову и сказал, что все, кого не устраивает действующий порядок, могут уходить. И Комогоров принёс заявление на увольнение», – ранее сообщал собеседник агентства.

В итоге Комогоров не уволился, но пошел на понижение.

Должность директора департамента экономического развития заметная – руководитель данного ведомства подчиняется напрямую главе города.

Источники «Нового Дня» уточняют, что Потапов давно был недоволен работой экономического блока и в частности, главы департамента. Сейчас эта сфера выходит на первый план, она стала проблемной и болезненной – пандемия коронавируса и связанные с нею ограничительные меры привели к ухудшению экономического положения, к большим потерям бизнеса.

Как сообщало наше агентство, Ульяна Иванова работает в мэрии Кургана с февраля 2020 года. Она была назначена на должность заместителя директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

Ульяна Иванова окончила Страсбургский университет (Франция), имеет дипломы магистратуры. В России специалист, которая теперь будет отвечать за экономику столицы Зауралья, работала консультантом по работе с резидентами в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. С января 2019 по февраль 2020 года занимала должность заместителя генерального директора, начальника структурного подразделения Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

Курган, Дарья Котова

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