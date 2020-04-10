В Зауралье, где боялись сильного паводка, изменился прогноз

В Курганской области изменился прогноз по весеннему паводку. По уточненным данным уральского управления гидрометеорологии, высокого половодья на реке Тобол не ожидается.

Эксперты прогнозируют, что в Кургане уровень воды в реке Тобол ожидается близким к отметке 450 см (при допустимой погрешности 145 см). В районе села Звериноголовское по новому прогнозу ожидается 520 см.

Отметим, что на текущий момент уровень воды в границах Кургана уже составляет 295 см (над уровнем нулевого поста). Отметка, которую специалисты называют неблагоприятной, почти в два раза выше. Это 700 см.

«Изменения в прогнозе связаны со значительными потерями запасов снега в бассейне Тобола, которые объясняются ранним переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов, а также их суточными колебаниями во второй и третьей декадах марта», – объяснили в филиале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным пресс-службы губерантора Курганской области, уровень воды в Тоболе утром 10 апреля составил 295 см в районе Кургана (прирост за сутки 7 см), в районе Звериноголовского – 401 см (прирост 19 см). На реке Исеть в районе Катайска и Далматово отмечается незначительный рост, в районе Шадринска – снижение. Уровень воды в Миассе в районе Каргаполья за сутки опустился на 23 см.

Как сообщал «Новый День», в марте куранские власти опасались сильного наводнения. В зону подтопления могут попасть десятки населенных пунктов.

Как ранее пояснял заместитель начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Курганской области Сергей Сорокин, Тобол начал выходить из берегов из-за теплой весны и за счет увеличенного сброса воды на гидроузле. Он добавил, что в Курганской области снега немного. Однако приход воды можно ждать из Казахстана.



Курган, Дарья Котова

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