Губернатор Шумков обратился к тем, кто троллит любые попытки «проскочить» пандемию

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в социальных сетях в очередной раз обратился к жителям области. Он сделал это после того, как в регионе была введена фиксация передвижения граждан с помощью SMS. Шумков признал, что в разгар пандемии коронавируса курганские больницы укомплектованы аппартами ИВЛ только на 30%. И региональная власть, несмотря на тролинг и сопротивление «борцов за права», продолжит делать все, чтобы «проскочить» этот период без потерь. Губернатор также напомнил, что те, «кого, не дай бог, покатят на каталке в переполненную палату без необходимой аппаратуры, вряд ли вспомнят споры о правах человека». Личный пост – обращение Вадима Шумкова «Новый День» публикует без купюр.

– Друзья. Непонимание отдельных принимаемых мер объяснимо. Мы сами это делаем первый раз, страхуясь, придерживаясь федерального закона и опыта других регионов, в чем-то возможно, ошибаясь.

Я с самого начала общался с вами прямо и без посредников. Сегодня правда такова, что мы имеем аппаратов ИВЛ менее 30% от объема, необходимого для инфекционного госпиталя. Кислорода – пока только 50% от требуемого объёма. Есть проблема со средствами защиты. Ситуацию с врачами в нашем регионе вы знаете не хуже меня. Не оцениваю сейчас, почему так произошло, это данность, которая нам досталась. Вакцины и лекарства от коронавируса нет. Ни у кого. Сегодня, как и все регионы, мы подали заявки на поставки по федеральному заказу оборудования и средств защиты и работаем по их исполнению, готовя инфекционный госпиталь к приёму больных. Комплектуем штат.

Можно без конца качать тему про права человека и призывы идти гулять. Но тогда надо помнить, что у другого человека, которому любой из вас, будучи пассивным носителем, случайно передаст вирус, тоже есть право на жизнь и здоровье, которого он может быть лишён. Тот, кого, не дай бог, покатят на каталке в переполненную палату без необходимой аппаратуры, вряд ли вспомнит споры о правах человека. Поверьте, будет не до того.

Учитывая развитие ситуации в ряде близких к нам регионов страны, это не лозунги, которые я сам не люблю. Это единственный вариант попытаться «проскочить» этот период, отделавшись, возможно, «испугом» или небольшими проблемами. С учетом геометрической прогрессии роста в других субъектах, перспектива свалиться в неуправляемую эпидситуацию, к сожалению, вполне реальна. Эта инфекция крайне опасна для пожилых людей, а в нашей области пенсионеров очень много. Беспечно относясь к новой угрозе, мы рискуем потерять близких нам людей.

Я никогда не гнался за рейтингами и всеобщим одобрением, пытаясь всем понравится. Исполнял свой долг честно, говоря вам правду. Говорю ее и сейчас. Несмотря на отдельные попытки затроллить мои посты, на высказываемое неодобрение я все равно буду стараться делать все возможное, чтобы сохранить ваши жизни и здоровье.

Ещё неделю назад большинство тех, кто сейчас требует прогулок и свободы от всего (включая старые долги и работу) предлагали заколотить все 4000 километров наших административных и государственных границ, перекрыть более 300 соединяющих трасс и дорог. Отстреливать и сажать инфицированных. Отсоединится от мира и сидеть по домам.

Все заболевшие – жители Курганской области. Последний из них имел 22 контакта, которые сейчас отрабатываются. Сегодня, когда мы разрешили более свободное передвижение и для сохранения экономики и десятков тысяч рабочих мест открыли более 5000 предприятий, выбран единственно правильный вариант, позволяющий минимизировать скопление людей. Предложения всем уйти на карантин и получать пособия «привлекают своей новизной». Но. Вопрос один – в регионе, где почти 70% расходов (включая выплаты, зарплаты и коммуналку) – это внешние деньги федерального бюджета, 30% пенсионеров и 11% инвалидов, откуда должны взяться деньги на пособия? Что и где на них можно купить, закрыв производственные предприятия и торговые объекты?

Дал поручение проработать возможность применения мессенджера WhatsApp, чтобы можно было посылать sms через него.

Берегите себя и своих близких.

Оставайтесь дома.

Оставайтесь людьми.

Курган, Дарья Котова

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