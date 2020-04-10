Из-за COVID-19 жителям Курганской области выход из дома придется подтверждать SMS-сообщением

В Курганской области вводится цифровая система учета передвижения граждан в период режима всеобщей самоизоляции. О новых правилах рассказал губернатор Вадим Шумков. Он в социальных сетях обратился к курганцам и объяснил причину ужесточения.

Шумков отметил, что после массовых обращений самих курганцев региональные власти частично ослабили меры, введенные для борьбы с коронавирусом – были сняты ограничения в работе некоторых отраслей и предприятий. При этом режим самоизоляции в регионе никто не отменял.

«Несмотря на это в последнее время количество нарушений режима самоизоляции резко увеличилось. Как видно, ограничения, введённые для недопущения распространения инфекции, соблюдают далеко не все. Мы приняли важное решение, которое касается соблюдения самоизоляции. Речь идёт о введении цифровой системы учёта передвижений граждан», – написал 10 апреля в своем аккаунте в Инстаграм Вадим Шумков.

С 11 апреля выход из дома курганцам придется подтверждать с помощью SMS-сообщения. Это распространяется на тех, кто вынужден нарушать режим самоизоляции по веским причинам.

«Всего предусмотрено 9 ключевых целей. В этом случае граждане должны будут отправлять СМС при выходе из дома с указанием цели выхода. Номер: + 7 (903) 767-26-68», – объяснил Шумков.

Несколько дней, начиная с 11 апреля, система будет работать в тестовом режиме. «После этого будут применяться санкции», – добавил губернатор.

Когда выход из дома нужно подтвердить СМСкой

В оперативном штабе «Новому Дню» уточнили, что разрешенные девять пунктов включают в себя: получение государственных и муниципальных услуг; сопровождение несовершеннолетнего; посещение медицинской или ветеринарной организации; участие в похоронах; выезд на дачу (в загородный дом) и возвращение с дачи (из загородного дома); следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена; посещение кредитных организаций, отделений почтовой связи; доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным гражданам; посещение религиозных объектов.

Сообщение оплачивает отправитель (по действующему тарифу оператора связи). Разрешение действует час. Всего в день можно получить только два разрешения, то есть находиться вне дома можно только два часа.

«Это необходимо для соблюдения режима и недопущения распространения коронавируса», – уточнили в региональном штабе.

Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями строго не рекомендовано выходить на улицу даже с учетом вводимой системы фиксации. Для таких людей работают волонтёры.

Без SMS-оповещения можно обойтись лишь в некоторых случаях:

-нужна экстренная медицинская помощь;

-нужно приобрести товары/услуги первой необходимости в ближайшем магазине/аптеке;

-нужно выгулять домашнее животное на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома;

-вынести мусор до ближайших контейнеров;

-при передвижении к месту работы (при наличии справки от работодателя);

-для исполнения служебных перемещений (при наличии справки от работодателя);

-волонтерам для доставки лекарства, продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся (при наличии справки от волонтерской организации).

Всех остальных просят неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

«Риск заболевания очень высок – во многих регионах число больных коронавирусом растёт в геометрической прогрессии. У нас появился ещё один инфицированный. Очень прошу вас с пониманием отнестись к вводимым мерам. Очень важно сейчас пережить сложный период и сохранить благополучной обстановку в регионе. Все зависит от нас», – резюмировал Шумков.

Он пообещал, что в самое ближайшее время все подробности и нюансы сообщит его пресс-служба. Уточняющая информация будет размещена на сайте правительства Курганской области.

Напомним, 8 апреля дума Курганской области утвердила штрафы для жителей Зауралья, которые нарушают введенные из-за коронавируса ограничения.

За нарушение объявленного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации граждан будут штрафовать на сумму от 1 до 2 тыс рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тыс рублей. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит от 30 до 40 тыс рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются.

Курган, Дарья Котова

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