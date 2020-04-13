В Курганской области режим самоизоляции продлен еще на неделю

В Курганской области режим всеобщей самоизоляции по решению оперативного штаба продлен на неделю – до 19 апреля. По состоянию на 12 апреля, в Зауралье выявлено четыре случая COVID-19.

В пресс-службе курганского губернатора уточнили, что список предприятий и организций, кому разрешили вернуться на работу, пока не изменился. И с 13 апреля продолжают работу те предприятия, которым это право было предоставлено до 12 апреля.

Напомним, что меры борьбы с новым вирусом в регионе усилены. С 11 апреля жители Курганской области, покидая дом, должны зафиксировать свое передвижение. Для этого нужно послать сообщение на номер +7(903)767-26-68 (можно сделать это также через WhatsApp, Viber или сайт covid19.kurganobl.ru). В тексте сообщения надо указать номер паспорта (без серии) и цифровой код цели выхода из дома.

Губернатор Вадим Шумков всем противникам мер борьбы с коронавирусом посвятил большой пост в социальных сетях. Он напомнил курганцам, что всегда общался с ними прямо, без посредников и без лозунгов.

«А сегодня правда такова, что мы имеем аппаратов ИВЛ менее 30% от объема, необходимого для инфекционного госпиталя. Кислорода – пока только 50% от требуемого объёма. Есть проблема со средствами защиты. Ситуацию с врачами в нашем регионе вы знаете не хуже меня. Не оцениваю сейчас, почему так произошло, это данность, которая нам досталась. Вакцины и лекарства от коронавируса нет. Ни у кого», – отметил Шумков.

Поэтому он пообещал, что несмотря на критику, региональные власти продолжат делать все, чтобы «проскочить» пандемию без тяжелых последствий.

«Можно без конца качать тему про права человека и призывы идти гулять. Но тогда надо помнить, что у другого человека, которому любой из вас, будучи пассивным носителем, случайно передаст вирус, тоже есть право на жизнь и здоровье, которого он может быть лишён. Тот, кого, не дай бог, покатят на каталке в переполненную палату без необходимой аппаратуры, вряд ли вспомнит споры о правах человека. Поверьте, будет не до того», – цитата из выступления Шумкова.

Курган, Дарья Котова

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