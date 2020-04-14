В Курганской области у шести человек подтвердился COVID-19

В Курганской области у шести человек подтвердился коронавирус, об этом 14 апреля сообщает оперативный штаб региона. Пять заболевших – жители Альменевского района. Шестой случай – коронавирус подтвердился у студентки из Москвы. Девушка в апреле приехала к родным в Шадринск. Здесь у нее и появились симптомы болезни. Все шесть человек госпитализированы в курганскую инфекционную больницу.

По данным на 13 апреля, в Курганской области было зарегистрировано четыре случая COVID-19.

Как сообщал «Новый День», вспышка в Альменевском районе была предсказуема. Накануне там был зафиксирован четвертый случай коронавируса. Мужчина съездил в Москву на личном автотранспорте и вернулся из столицы больным. Он был госпитализирован в специализированную инфекционную больницу. У всех, кто контактировал с мужчиной, взяли анализы. У пятерых членов его семьи анализы показали условно положительный результат на Covid-19.

В настоящее время в районе проводятся необходимые санитарные мероприятия. На въезде в населённый пункт, где проживают заболевший и его родственники, устанавливаются блок-посты для контроля за въездом и выездом. Все контактные лица находятся на обязательной самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.04.20

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