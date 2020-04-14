Глава депздрава Зауралья заступилась за медиков и призвала курганцев адекватно реагировать на ограничения

Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина прокомментировала оперативную информацию о выявлении новых шести случаев коронавируса в регионе. Также глава ведомства обратилась к курганцам, напомнив им, что коронавирус – коварное заболевание с высокой контагиозностью.

Как сообщал «Новый День», по данным на 14 апреля число больных коронавирусом в регионе увеличилось с 4 до 10. За сутки было подтверждено шесть новых случаев COVID -19. Пять человек – жители Альменевского района. Шестой больной стала студентка из Москвы. Девушка в апреле приехала к родителям в Шадринск.

Как уточнила Лариса Кокорина, все заболевшие в Альменевском районе пересекались с мужчиной, у которого ранее подтвердилась инфекция. Всего с ним контактировали 23 человека. Круг лиц установлен.

Первый случай коронавируса в Шадринске зафиксирован у студентки московского вуза. Девушка в апреле приехала из столицы навестить родителей. Глава регионального депздрава уточнила, что у заболевшей были симптомы ОРВИ. Вся семья находится в режиме строгой самоизоляции.

Лариса Кокорина отметила, что сейчас некоторые курганцы достаточно агрессивно реагируют на все меры профилактики, которые вводятся в Зауралье.

«Вся страна, все мы обеспокоены и сконцентрированы на том, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Еще раз повторю, что это достаточно коварное заболевание, оно обладает высокой контагиозностсью и имеет несколько путей заражения. И нам необходимо всем вместе принять меры, чтобы предотвратить заболеваемость нашего населения», – обратилась к жителям области глава депздрава.

По данным на 14 апреля число заболевших в Курганской области остается самым низким в УрФО – 10 случаев. Два человека уже выписаны из больницы, они выздоровели. С 11 апреля в регионе введена система фиксации передвижения граждан.

Курган, Дарья Котова

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