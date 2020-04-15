Полиция проверяет заболевшую COVID-19 студентку ГИТИСа, обматерившую курганцев

В УМВД Курганской области началась проверка в отношении студентки из Москвы, у которой накануне подтвердился коронавирус. Девушка, приехавшая из Москвы в Шадринск, стала героиней социальных сетей, она выкладывает видео-ролики с нецензурной бранью и обещает засудить медиков. Жители Зауралья, в свою очередь, требуют проверить горожанку на предмет распространения опасной инфекции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Курганской области, в отношении жительницы Шадринска с подтвержденным диагнозом COVID-19 проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка ее действиям в период ограничительных мер. «Заболевшая, прибыв из субъекта с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, проигнорировала соблюдение режима самоизоляции, посещая общественные места, тем самым создавая угрозу распространения опасной инфекции», – уточнили в УМВД.

Сейчас девушка, приехавшая из Москвы, находится в областной инфекционной больнице. И оттуда она записывает видео-ролики, содержание которых в социальных сетях активно обсуждают курганцы.

Как сообщал «Новый День», заболевшая гражданка, предположительно, студентка ГИТИСа. В ее личном аккаунте в Инстаграм сообщается, что она – актриса театра, кино и учится в институте театрального искусства.

Девушка приехала в Шадринск к родителям, вскоре у нее появились симптомы ОРВИ. Заболевшая написала заявление в полицию на фельдшера городской больницы за разглашение ее персональных данных и диагноза. Несколько дней назад, как она считает, сотрудник медучреждения «слил» ее имя в шадринские паблики в соцсети «ВКонтакте» и указал, что она больна коронавирусом, хотя официального подтверждения диагноза на тот момент не было.

Следом артистка зачем-то разместила новое видео, в котором обратилась к жителям Зауралья.

Девушка с помощью ненормативной лексики обращается к жителям региона и просит, чтобы они не распространяли про нее информацию «из своих поганых ртов». «Чтобы вас также не привлекли к уголовной ответственности, как того человека, который написал про меня вот эту дичь», – уточняет автор видео-обращений.

Подписчики паблика «Инцидент. Курган» дружно осудили «творчество» заболевшей. Курганцы требуют, чтобы силовики и представители Роспотребнадзора проверили, могла ли заболевшая подвергать риску заражения других. Люди просят, чтобы о результатах проверки полицейские сообщили публично.

На данный момент в Шадринске два подтвержденных случая коронавируса. Это студентка-артистка из Москвы, а также одна женщина, которая контактировала с заболевшей.

Как сообщает администрация Шадринска, с 15 апреля в городе усиливаются меры безопасности. Въезды в город по Курганскому и Мальцевскому трактам полностью перекрыты. На остальных действует пропускной режим.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.04.20

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