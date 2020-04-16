В курганском очаге коронавируса выявлен еще один заболевший

В Альменевском районе выявлен еще один случай коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, заболевший – мужчина, он контактировал с семьей, где ранее был выявлен COVID-19.

По состоянию на 15 апреля в Курганской области 12 случаев заражения коронавирусом. Очагом стал Альменевский район, где шесть заболевших. Два случая зарегистрированы в Шадринске. В обоих населенных пунктах усилены меры бзопасности. На въездах действует пропускной режим.

Всего на лечении в областной инфекционной больнице остаются девять человек, трое выписаны по выздоровлению.

Курган, Альменевский район, Дарья Котова

Курган, Альменевский район. Другие новости 15.04.20

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