В Курганской области очередной пациент с коронавирусом, мужчина приехал из Москвы

В Курганской области 16 апреля выявлен очередной случай новой коронавирусной инфекции. Это 13-й пациент с подтвержденным COVID-19. К жителям Зауралья сегодня обратилась глава депздравоохранения Лариса Кокорина.

По данным оперативного штаба, новая инфекция подтверждена у мужчины, он приехал в Курган из Москвы. Пациент уже госпитализирован в областную инфекционную больницу. Круг контактных лиц выявлен.

Таким образом коронавирус сейчас обнаружен в Кургане, в Шадринске, а очагом инфекции остается Альменевский район, где шесть заболевших. В стационаре находятся 10 человек. Трое переболевших уже выздоровели и были выписаны из больницы.

Глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина уточнила, что под наблюдением медиков сейчас находятся 542 человека. Директор ведомства обратилась к курганцам с просьбой уважать труд медицинских работников, которые сейчас находятся «на передовой».

«Уважайте труд медработников. Воздержитесь от резких и хамских выражений в социальных сетях. Нам всем сейчас тяжело. Нам надо всем просто понимать, что мы находимся в сложной эпидемиологической ситуации», – попросила курганцев Кокорина. Она также напомнила, что речь идет о новом вирусе. Врачи не имеют подтверждений по 100% выздоровлению пациентов, не имеют информации – какие отдаленные последствия могут быть у заболевших.

Напомним, одна из заболевших – девушка из Шадринска, с использованием ненормативной лексики в социальных сетях комментировала историю своего заболевания и обещала засудить медиков. Она приехала к родителям из Москвы, где учится в ГИТИСе.

Курган, Дарья Котова

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