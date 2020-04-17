В Зауралье до конца апреля закрываются все кладбища

С 16 до 30 апреля в Курганской области будет ограничен доступ на кладбища. Такое постановление вышло за подписью главного санитарного врача региона Григория Хохлова.

Глава регионального Роспотребнадзора обосновал решение «сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции». И сослался на федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также на ряд постановлений главного санитарного врача России. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

В постановлении уточняется, что запрет не касается проведения похорон, оказания ритуальных услуг, проведения противоклещевой обработки. Главный санитарный врач региона постановил принять эти меры на территории всей области.

Напомним, по данным на 16 апреля в Курганской области было зафиксировано 13 случаев коронавируса.

19 апреля православные будут отмечать Пасху. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил обратился к прихожанам с призывом не посещать в этот день храмы. Принято решение организовать онлайн-трансляции богослужений. Богослужения митрополита будет транслировать региональный телеканал «Инфо24».

Курган, Дарья Котова

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