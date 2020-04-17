Жителям курганского поселка ради долгожданной дороги придется до осени потерпеть неудобства

В Кургане проезд к поселку Теплый Стан закрывается с 17 апреля до 30 сентября. Дорожники приступили к строительству автодороги к населенному пункту.

Жителям поселка пока придется пользоваться лишь объездной дорогой. Схема движения общественного транспорта также меняется.

Как сообщили в мэрии Кургана, изменится маршрут автобуса № 306 «пос. Сиреневый – пос. Теплый Стан (отдельные рейсы до микрорайона Тополя)».

«Движение общественного транспорта по маршруту № 306 будет осуществляться по шоссе им. Тюнина, шоссе Ботаническому, улице Крымской, автодороге на поселок Тёплый Стан, улицам 7-ой Пограничной, 2-ой Пограничной в прямом и обратном направлении», – уточнили в администрации города.

Как сообщал «Новый День», госконтракт на строительство новой дороги – подъездной путь к поселку Теплый Стан, заключен с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Дорожники с нуля должны построить почти полтора километра полотна.

Строительство новой автодороги оценивается в 50 млн 510 тыс рублей. Деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выделяются из федерального и областного бюджетов.

Протяженность трассы, которая будет двухполосной, 1521 метров. Вид строительства – новое. Предполагается не только строительство новой дороги, но и прокладка инженерных сетей, установка ограждения. Подъездной участок будет проходить чуть южнее шоссе Тюнина.

Строительство капитальной дороги к отрезанному от трасс поселку – долгожданное для курганцев событие. В прошлом году до Теплого Стана из-за качества дорожного полотна не могли проехать даже автобусы. С просьбой решить проблему горожане обратились к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. В 2019 году он пообещал, что вопрос будет решен.

Курган, Теплый Стан, Дарья Котова

Курган, Теплый Стан. Другие новости 17.04.20

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