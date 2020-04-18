Зауралье «закрыли» от Москвы и Петербурга: прибывшие из столиц должны соблюдать карантин

В постановление губернатора Курганской области о введении в регионе режима повышенной готовности 17 апреля внесено изменение. Теперь все граждане, приехавшие в Курганскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должны уведомить о своем прибытии, а затем 14 дней соблюдать строгий режим самоизоляции.

Сообщения о прибытии таких граждан принимаются по телефону 8 (3522) 25-03-03. Также можно отправить СМС-сообщение со своими данными и кодом 10 на номер +7(903)767-26-68.

«Данные граждане не должны покидать место своей изоляции в течение 14 дней. При первых признаках респираторного заболевания необходимо вызвать врача на дом без посещения медицинской организации», – уточнила начальник главного правового управления аппарата губернатора Курганской области Светлана Михалева.

С 20 апреля в Зауралье вновь расширяется список предприятий, которым можно возобновить работу. При этом режим повышенной готовности не отменен. И жители области должны находиться дома в режиме самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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