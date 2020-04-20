В Кургане поставщик воды заявил, что отказывается выполнять часть своих обязательств

Курганский поставщик воды – «Водный союз», заявил, что отказывается от плановых работ, а также «не может прогнозировать» восстановление дорог после аварийных раскопок. Генеральный директор «Водного союза» Владимир Овсянников сослался «на сложную финансовую ситуацию, связанную со снижением тарифа на 2020 год». При этом глава компании не уточнил, от каких конкретно плановых работ отказывается гарантирующий поставщик воды. За месяц до этого заявления «Водный союз» проиграл суд, не сумев защитить свои затраты, включенные в тариф.

«Сокращение финансирования производственной программы предприятия вынуждает нас отказаться от плановых работ, в том числе и от восстановления благоустройства после зимних раскопок, и заниматься только устранением аварий на сетях», – заявил генеральный директор «Водного Союза».

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года в Кургане впервые тариф на воду был не повышен, а снижен. Департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области понизил тариф «Водного союза» на водоснабжение с 31,43 рублей до 29,50 руб./ куб. м. Поставщик воды обжаловал решение областного правительства в суде, но проиграл процесс.

Напомним, в период губернаторства Олега Богомолова водопроводно-канализационное хозяйство Кургана было отдано в долгосрочную аренду структурам энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва. Договор, был составлен очень хитро. Так, например, в нем не прописаны срок и источники вложения инвестиций, то есть никто не может запретить арендатору внести деньги в самом конце – в 2061 году. С 2012 года арендная плата собственником ни разу не индексировалась, хотя договором предусматривалась возможность ежегодного пересмотра платы.

При этом «Водный союз» не исполнил обязательство по инвестированию в сети 25 млрд рублей, хотя именно этим обосновывалось заключение договора. Осенью 2019 года компания потребовала разово поднять тариф на воду и канализацию на 40 процентов. Но даже в эти 40 процентов не была заложена инвестиционная составляющая.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.04.20

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