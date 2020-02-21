Курганское правительство выиграло суд по тарифам у «Водного союза»

Правительство Курганской области отстояло в суде право не повышать более чем в два раза по требованию компании «Водный союз» тариф на воду для населения.

Как сообщила «Новому Дню» директор регионального департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Гагарина, 21 февраля курганский областной суд оставил без удовлетворения иск АО «Водный союз» (контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) по признанию недействительными двух постановлений, принятых департаментом в декабре 2018 года.

В этих постановлениях были установлены тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2019 – 2023 годы. Руководствуясь предельным индексом платежа граждан, департамент установил следующие тарифы: с 1 июля 2019 года на водоснабжение 31,43 руб./ куб. м, на водоотведение – 26,39 руб./ куб. м. С 1 января 2020 года произошло снижение тарифа на водоснабжение до 29,50 руб./ куб. м, а тариф на водоотведение не изменился.

«Водный союз» посчитал такие тарифы несправедливыми. Специалисты компании предлагали брать с граждан за водоснабжение в 2019 году в среднем 69,54 руб./ куб. м. Они объясняли свои расчеты затратами на непокрытую задолженность населения и недостаточное финансирование ремонтных работ. При этом ресурсоснабжающая организация просила заложить в тариф значительный рост оплаты труда. Например, предлагалось установить административно-управленческим кадрам среднюю зарплату в размере более 70 тысяч рублей.

По расчетам специалистов департамента, если в первом полугодии тариф в соответствии с требованием действующего законодательства сохранился бы на уровне второго полугодия 2018 года и составил бы с учетом изменения НДС – 30,82 руб./ куб. м, то во втором полугодии курганцы платили бы по 108,26 руб. за один куб воды.

Напомним, в период губернаторства Олега Богомолова водопроводно-канализационное хозяйство Кургана было отдано в долгосрочную аренду структурам энергетиков Антема Бикова и Алексея Боброва. Договор, был составлен очень хитро. Так, например, в нем не прописаны срок и источники вложения инвестиций, то есть никто не может запретить арендатору внести деньги в самом конце – в 2061 году. С 2012 года арендная плата собственником ни разу не индексировалась, хотя договором предусматривалась возможность ежегодного пересмотра платы.

Естественно, что «Водный союз» не исполнил обязательство по инвестированию в сети 25 млрд рублей, хотя именно этим обосновывалось заключение договора. При этом осенью 2019 года компания потребовала разово поднять тариф на воду и канализацию на 40 процентов. Но даже в эти 40 процентов не была заложена инвестиционная составляющая.

В правительстве отказались повышать тариф. Наоборот, в конце декабря 2019 года региональные чиновники понизили тарифы на воду, а также электроэнергию. В ответ коммунальные структуры, начавшие терять сверхприбыли, организовали на правительство Курганской области информационное атаку.

Курган, Дарья Котова

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