Против курганского губернатора Вадима Шумкова готовятся провокации

Уральские энергетики Артем Биков и Алексей Бобров, ведущие информационную войну против губернатора Вадима Шумкова, нашли способ усилить давление на главу Курганской области и добиться таким образом повышения тарифов на коммунальные ресурсы.

С октября журналисты, подконтрольные энергетикам, в режиме нон-стоп критикуют Шумкова и его подчиненных, зачастую публикуя на своих лентах откровенные фейки и дезинформируя читателей. Ожидаемого эффекта эта атака не принесла, поэтому, видимо, было решено позвать на помощь третьих лиц.

В конце января на традиционный корпоративный сбор агентства «URA.Ru» (контролируется Биковым и Бобровым) были приглашены лидеры созданного в 2018 году альтернативного профсоюза «Альянс врачей» (сотрудничает с Алексеем Навальным).

Эта структура позиционирует себя как орган защиты российских медиков, но при этом серьезно дискредитирована из-за ряда провокационных акций (в том числе, в Кургане) и распространения, как минимум, некорректной информации.

Как сообщила «Новому Дню» сама лидер «Альянса врачей» Анастасия Тарабрина, уральские журналисты пригласили ее в качестве эксперта в области здравоохранения. «Мы обсуждали проблемы в здравоохранении, какие актуальные темы сейчас в здравоохранении, на какие моменты нужно обратить внимание», – уточнила г-жа Тарабрина.

По данным «Нового Дня», журналистов во время встречи с лидерами «Альянса врачей» учили, как добывать негативные материалы о курганском здравоохранении. И с помощью приглашенных экспертов был составлен проблемный темник.

Как сообщил источник в силовых структурах, коллективу «URA.Ru» рекомендовано, в том числе, отрабатывать темы о негативных последствиях оптимизации медицинских учреждений Зауралья, о коррупции при освоении медиками бюджетных средств, об ущемлении прав работников здравоохранения и пациентов, о росте уровня онкозаболеваемости в регионе, о недостаточных условиях для оказания медицинской помощи детям и т.д.

«Здравоохранение – это больная тема в большинстве регионов, не говоря уже о дотационной Курганской области. Бить по ней просто и эффективно. Поэтому бенефициары информагентства, рискующие потерять сверхприбыли из-за снижения энерготарифов, поставили перед своими журналистами задачу – сосредоточиться именно на проблемах в медицине», – сообщил собеседник «Нового Дня».

Однодневный тренинг дал результаты: информагентство оперативно опубликовало серию критических материалов, посвященных здравоохранению Курганской области. Шли ровно по списку тем, презентованных лидерами «Альянса врачей». Далее медиаатака будет только усиливаться, а количество недостоверной негативной информации – расти. И, по словам юристов, СМИ, участвующие в этом, ничем, кроме репутации, не рискуют.

«Есть СМИ, которые некорректно подают информацию, но их от ответственности, в том числе уголовной, спасают специальные слова. «Полагаю», «по слухам», «возможно» – вот неполный список таких оговорок, объясняет Управляющий партнер фирмы «Юрлига» Иван Волков. – Этого, к сожалению, достаточно, чтобы распространить любую информацию, включая фейк. И это бич современной журналистики. Информация расходится, но кто из читателей обращает внимание на вышеперечисленные оговорки? В памяти остается только смысл публикации».

По словам Ивана Волкова, практически невозможно в таком случае обратиться и к статье УК РФ – «Клевета». Чтобы дело о клевете дошло до суда, нужно доказать умысел, доказать, что клеветник отдавал себе отчет – он сознательно говорит неправду.

Стоит отметить, что здравоохранение – не единственна цель журналистов на ближайшее время. По словам источника в самом агентстве, перед ними якобы поставлена еще одна задача – достать аудиозапись, на которой Вадим Шумков грубо разговаривает с подчиненными, и растиражировать ее в федеральные СМИ. На Шумкова хотят примерить образ чиновника, который не уважает народ, и запустить процедуру увольнения неугодного губернатора по сценарию главы Чувашии.

«Заряжены не только уральские, но и федеральные журналисты, в оборот взяты знакомые представителей СМИ в окружении губернатора. Поэтому Вадиму Михайловичу, с его прямым и крутым характером, сейчас нужно постараться вести себя очень аккуратно и сдержанно», – предупреждает инсайдер.

Политтехнолог Алексей Орлов отмечает, что подобная медиаатака на Вадима Шумкова и его команду – вполне ожидаемое и более чем объяснимое явление.

«По содержанию публикаций в информагентстве «URA.Ru», по риторике, заголовкам и информповодам явно видно, что это искусственно созданная кампания. Признаки таковой явно наблюдаются. Как с этим бороться? Просто не допускать промахов. Это хороший повод для курганских чиновников обращать внимание на свои слова, поступки, действия», – прокомментировал Орлов.

Напомним, подданные Австрии Биков и Бобров в 2012 году выкупили интернет-газету «URA.Ru» через австрийскую компанию «BF TEN» Holding GmbH». Медиаресурс сразу превратился в «информационную дубинку», с помощью которой бизнесмены ведут переговоры с уральскими губернаторами – главами тех регионов УрФО, где сосредоточены бизнес-активы империи Бикова и Боброва. А это почти весь Урал – Курганская, Свердловская, Тюменские области, Ямал и Югра.

Сегодня этой «дубинкой» пытаются бить руководство Курганской области: Шумков стал первым из уральских губернаторов, кто поставил под сомнение справедливость тарифов, годами утверждавшихся для структур энергетиков. Если дотационная Курганская область сможет противостоять влиятельным бизнесменам, то кейс может быть экспортирован в соседние богатые регионы, где структуры Бикова и Боброва ежегодно получают многомиллиардные субсидии. Эта перспектива очень нервирует энергетиков.

Сейчас бенефициаров «Корпорации СТС» – Бикова и Боброва – можно назвать коммунальными монополистами Зауралья – им подконтрольны генерация, теплоснабжение, электроэнергия, водоканал. Тарифы бизнесменов называют самыми высокими в УрФО. Они повышают социальную напряженность, вымывают колоссальные деньги из бизнеса, отпугивают инвесторов. Поэтому выбора у курганских чиновников, пытающихся развивать экономику, нет.

Курган, служба информации

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