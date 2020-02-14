Экс-губернатор Курганской области Богомолов не смог объяснить странное заявление о своей зарплате в правительстве

Бывший глава Курганской области Олег Богомолов рассказал о своей губернаторской зарплате. И почему-то существенно занизил ее размер.

Руководивший областью 17 лет Богомолов 14 февраля дал интервью агентству URA.Ru (подконтрольно энергетикам – Артему Бикову и Алексею Боброву). Бескомпромиссное – как было представлено. Разговор с экс-главой региона журналисты приурочили к дате: ровно шесть лет назад Богомолов ушел в отставку.

Один из вопросов, заданных Богомолову, звучал дословно так: «Много пересудов сейчас о зарплате губернатора, якобы, она гораздо больше, чем сообщается официально. А какая у вас была зарплата?»

Богомолов ответил: «Насчет его зарплаты не могу сказать, тут я некомпетентен, слухи разные ходят. Ответ на это должна дать пресс-служба или сам губернатор честно рассказать. Или проверить правоохранительные органы и сообщить результат, чтобы остановить пересуды. Моя зарплата озвучивалась не однажды – исходили из того, что губернатор не может получать больше пяти среднемесячных зарплат по региону, 110 тысяч в месяц я получал».

Представители команды Олега Богомолова (кто уцелел и не был в те годы задержан по коррупционным делам) сегодня ответ бывшего начальника перессказывают друг другу как анекдот.

Источник «Нового Дня», который имел доступ к документам правительства области в период работы Богомолова, предоставил агентству зарплатную ведомость экс-губернатора за 2013 год. Эти цифры не вошли в отчетную декларацию Олега Богомолова – он просто не успел оформить и сдать отчет, поскольку ушел в отставку.

Средняя зарплата Богомолова в 2013 году составила 289,5 тыс. рублей. Всего за год бухгалтерия начислила экс-губернатору 3 млн 474 тыс. рублей.

В распоряжении «Нового Дня» есть разбивка зарплаты экс-губернатора по месяцам. Цифры разные (от 181 тыс. руб. до 303 тыс. руб.), но дважды за 2013 год Богомолову начисляли по 500 тыс. рублей – в апреле и в декабре.

В официальных декларациях Богомолова речь также не шла о 100 тыс. в месяц. В 2011 году доход Богомолова составил 2 млн 453 тыс. рублей. В 2012 вырос на полмиллиона – 2 млн 968 тыс. рублей. При этом доход от продажи какой-либо недвижимости в декларациях не указан.

«Новый День» дозвонился до Олега Богомолова, чтобы узнать, с чем связано расхождение в цифрах.

«Я говорил об окладе, без надбавок. Не говорил об общем доходе. И вообще я сейчас не помню, когда и сколько мне начисляли, давно это было», – заявил Олег Богомолов. В связи с этим возникает вопрос о достоверности остальных изложенных им фактов. Возможно, обо всем остальном бывший губернатор тоже помнит весьма приблизительно. Например, о том, что пять его заместителей были судимы, а некоторые из них приговорены к реальному лишению свободы. А самого Богомолова попросили покинуть должность.

«Мы работали на то, чтобы созидать, чтобы строить, чтобы наполнять бюджет, чтобы лучше жили люди, чтобы повышать заработную плату…», – сообщил Богомолов и явно дал понять, что обижен на крылатую фразу Шумкова о том, что «красть в Курганской области больше нечего».

«А они что, шли с надеждой, что что-то можно украсть? Пришли, исследовали и огорчились, что воровать нечего?», – сказал Богомолов. В своем интервью он обрушился с критикой на команду нового губернатора, в том числе за политику по снижению энерготарифов. Экс-глава области очень хвалил уральских энергетиков (персонально Артема Бикова), которые, вероятно, пытаясь сохранить свои привычные доходы в регионе, организовали информационную атаку на курганское правительство и лично на Шумкова.

«Должного эффекта эта почти пятимесячная атака не принесла. В компаниях Артема Бикова и Алексея Боброва началась паника. Очевидно, что стремительно ухудшающееся положение заставило их вывести Богомолова в эфир с такими заявлениями. По понятным причинам Богомолов вступился за своих друзей», – прокомментировал произошедшее один из бывших соратников Богомолова, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, именно в бытность Богомолова губернатором энергетики Биков и Бобров «зашли» в регион и получили под свой контроль практически весь коммунальный комплекс Зауралья. В 2012 году СМИ выходили с громкими заголовками «Богомолов передал Курганскую область на «кормление Корпорации СТС». При Богомолове Бикову и Боброву отдали «Водоканал», инфраструктуру, переплатили за ТЭЦ-2, при строительстве которой был нанесен существенный ущерб бюджету. Подрядчику (компания контролируемая Биковым и Бобровым) платили за фактически невыполненные работы и при строительстве трубопровода к ТЭЦ. Однако чиновники из ГУ капстроительства по Курганской области, превышая полномочия, заключили в суде мировое соглашение с подрядчиком, отказавшись от исковых требований правительства.

О крепких связях Богомолова с энергетиками много писали в СМИ. Так, агентство Znak.com со ссылкой на систему СПАРК сообщало, что до 2009 года Ольге Богомоловой принадлежало 8,33% долей в московском ООО «Голубино-1», которое занимается куплей-продажей земли и строительством. Это ООО имеет крайне примечательных собственников: до того как Ольга Богомолова избавилась от доли, ее партнерами в «Голубино-1» были представители команды бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. А директором компании числилась Елена Дектянникова, которая возглавляет ряд других активов Боброва и Бикова. Доля Ольги Богомоловой равнялась 50,9 тыс. рублей.

В целом Олег Богомолов – небедный человек. В прессе рассказывают про его коттедж в парке барона Розена, курганцы обсуждают его дачу на Истре, дом в Черногории, квартиру в Москве. Именно семье Богомолов курганцы многие годы приписывают участие в различных бизнес-проектах. Как мелких (вроде киосков и ларьков), так и крупных. Например, супруг Натальи Богомоловой (старшая дочь Олега Богомолова) Олег Дубов, считается одним из основателей сети ООО «Компания «Метрополис». Хотя официально ни сам бывший глава региона, ни члены его семьи в списке учредителей торговой сети, успевшей засветиться в офшорах, не значатся. Но курганцы по старой памяти называют магазины «Метрополиса» «богомоловскими».

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