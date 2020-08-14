Курганский губернатор Шумков раскрыл свои доходы: такая же зарплата была 7 лет назад у предшественника

На сайте правительства Курганской области опубликовали сведения о доходах губернатора Вадима Шумкова (в этом году из-за коронавируса декларационная кампания была продлена до августа). Ничего выдающегося в декларации губернатора не оказалось. Доход Шумкова за 2019 год из бюджета Курганской области составил 3,5 млн рублей. Также несколько сотен тысяч рублей он получил в виде расчетов и выплат по предыдущему месту работы.

«Почти 660 тысяч рублей губернатор получил в Тюменском правительстве, в котором проработал 15 лет. Годовой доход в Курганской области составила 3,5 млн рублей. Это столько же, сколько зарабатывали предыдущие главы региона за последние годы», – сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной и внутренней политики.

Напомним, доход бывшего губернатора области Алексея Кокорина в 2015 году составил 3,6 млн рублей, в 2016 году – 3,4 млн рублей, в 2017 – 3,1 млн рублей. Экс-губернатор Олег Богомолов свой труд на Курганскую область в 2013 году оценил в 3 млн 474 тыс. рублей.

При этом Олег Богомолов стал одним из тех, кто публично высказывался о зарплате нового губернатора. Он намекнул агентству URA.Ru, что сумма может быть настолько большой, что правоохранительным органам впору проводить проверку (до этого в СМИ и соцсети делались вбросы о том, что Шумков якобы установил себе заработную плату в миллион рублей в месяц). В разговоре с журналистами, правда, Олег Богомолов постеснялся назвать свои настоящие доходы на посту губернатора. Он заявил, что получал всего 110 тысяч рублей в месяц, а когда выяснилось, что это недостоверная информация, сказал, что просто не помнит, когда и сколько ему начисляли.

Также Олег Алексеевич не смог внятно объяснить, как при такой скромной заработной плате он смог купить особняк в Кургане и коттедж в Москве, стоимость которых многократно превышает весь доход полученный и задекларированный Богомоловым официально за весь период его пребывания на посту губернатора.

Курган, Дарья Котова

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