В Кургане два вновь выявленных COVID-19, заболевшие приехали из Москвы

По данным на 20 апреля в Курганской области выявлено два новых случая COVID-19. Заболела супружеская пара из Кургана. Муж с женой посещали Москву. Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в Зауралье 15 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Большинство случаев – завозных, граждане посещали Москву, либо москвичи приезжали в Зауралье. Трое человек с коронавирусом выписаны из больницы, они уже излечились от COVID-19.

С 17 апреля в постановление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса было внесено изменение.

Теперь все граждане, приехавшие в Курганскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должны уведомить о своем прибытии, а затем 14 дней соблюдать строгий режим самоизоляции.

Сообщения о прибытии таких граждан принимаются по телефону 8 (3522) 25-03-03. Также можно отправить СМС-сообщение со своими данными и кодом 10 на номер +7(903)767-26-68.

Как сообщал «Новый День», по решению региональных властей до 30 апреля включительно приостановлено авиасообщение между Курганом и Москвой.

Курган, Дарья Котова

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