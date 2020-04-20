В Кургане силовики проверяют фейковую новость в СМИ про «коронавирусное» увольнение бюджетников

В Кургане прокуратура и региональное УМВД проверяют размещенную в СМИ новость о принуждении работников МУП «Комбинат питания» уйти в неоплачиваемый отпуск во время пандемии коронавируса.

Как сообщает прокуратура Зауралья, информация проверялась, но в ходе проверки изложенные факты не подтвердились.

«По данным фактам прокуратурой области в региональное управление МВД России направлены соответствующие материалы для дачи правовой оценки распространению в информационно-телекоммуникационной сети недостоверной общественно значимой информации», – заявили в надзорном ведомстве.

О том, что работников МУП «Комбинат питания» и других бюджетников Зауралья вынуждают уйти в отпуск за свой счет, сообщило одно из уральских СМИ.

В прокуратуре напоминают, что за распространение недостоверной информации предусмотрено наказание. Это штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).

В России из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Работодатели, принуждающие к уходу работников в неоплачиваемые отпуска, также могут быть оштрафованы. Размер штрафа – от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

За период, когда в регионе из-за COVID-19 был введен режим повышенной готовности, за фейковые новости оштрафованы уже четыре человека. В их числе активист партии КПРФ Сергей Еремин. Курганский городской суд признал коммуниста Еремина виновным в совершении административного правонарушения. Он растиражировал заведомо недостоверную общественно значимую информацию, утверждая, что коронавирусная инфекция «не многим страшнее обычного гриппа». И что в России нет признаков пандемии COVID-19.

Курган, Дарья Котова

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