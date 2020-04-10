Курганского коммуниста оштрафовали за опасный фейк о коронавирусе

В Кургане за распространение недостоверной информации о COVID-19 на 15 тыс рублей оштрафован активист партии КПРФ Сергей Еремин. Курганский городской суд признал коммуниста Еремина виновным в совершении административного правонарушения. Он растиражировал заведомо недостоверную общественно значимую информацию.

Суд установил, что Еремин 4 апреля обнародовал фейк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Коммунист, ссылаясь на ученых, заявил, что коронавирус «не многим страшнее обычного гриппа». И что в России нет признаков пандемии COVID-19. И, как утверждал Еремин, эти же ученые заявили об «искусственном раздувании психоза лживыми средствами массовой информации».

«Коронавирус не многим страшнее обычного гриппа и вся ваша паника поставила народ на грань выживания. Вы остановили работу предприятий и организаций, закрыли людей в душных квартирах, заварили входы в парки, создали атмосферу всеобщей паники и психоза, поддавшись на лживые политические указания», – написал Еремин.

В суде коммунист отказался признавать себя виновным и утверждал, что высказывал свое личное мнение. Суд с доводами Еремина не согласился. Ему придется заплатить штраф.

Отметим, что личная позиция активиста из числа членов партии КПРФ схожа с риторикой регионального отделения компартии. В конце марта, как сообщал «Новый День», депутаты фракции КПРФ курганской городской думы потребовали прекратить нарушение прав людей, зараженных коронавирусом.

С таким лозунгом члены фракции выступили на заседании гордумы, когда решался вопрос об отмене льготного проезда в общественном транспорте для пенсионеров и школьников на период распространения коронавирусной инфекции.

«Свобода передвижения – это конституционная норма, которая не в ходит в компетенцию курганской гордумы. Решать больным, где им болеть и где находиться в этот период (период карантина – прим. ред.) – это их суверенное право. И они в праве им воспользоваться», – заявил на внеочередном заседании думы 27 марта коммунист-депутат Яков Сидоров.

Глава Кургана Андрей Потапов тогда попытался объяснить коммунистам, что решение о приостановлении льгот на проезд в общественном транспорте временное и продиктовано исключительно требованиями безопасности пожилых граждан в условиях развивающейся ситуации по коронавирусу.

«Когда начнут болеть люди и, не дай бог, умирать, как вы им в глаза смотреть будете? – спросил Потапов коммунистов. – Пенсионеры сегодня – самая уязвимая категория. Они наиболее подвержены риску и в период пандемии должны оставаться дома, на самоизоляции. К сожалению, эти рекомендации соблюдают не все. Снимут карантин в стране – восстановим {льготные проездные}».

С конца марта эпидемиологическая обстановка в стране значительно ухудшилась. Ежедневно фиксируют тысячи новых случаев COVID -19. По данным всероссийского оперативного штаба на 10 апреля, в России подтверждено 11 тыс 917 случаев инфицирования новым вирусом. 94 человека умерло. Непосредственно в Курганской области вирус подтверждался трижды.

Курган, Дарья Котова

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