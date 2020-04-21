Депутаты думы Зауралья начали заявляться на праймериз «Единой России»

Шесть действующих депутатов Курганской области начали свою предвыборную кампанию и заявили о готовности вновь баллотироваться в региональную думу. Все они единороссы и оформили заявки на праймериз «Единой России».

На сайте «ЕР» сообщается, что заявки на участие в предварительном голосовании подали действующие депутаты облдумы Марат Исламов, Евгений Кафеев, Константин Гладковский, Олег Попов, Максим Харлов и Андрей Шиншин.

В состав думы Зауралья входят 33 депутата, из них 28 – единороссы. Выборы в облдуму состоятся нынешней осенью. Предварительное голосование единороссов пройдет с 25 по 31 мая. Напомним, это обязательная процедура для кандидатов от «ЕР».

В этом году, из-за пандемии коронавируса, партийцам впервые придется защищать свои тезисы и проводить дебаты в онлайн-формате. А победителей будут определять с помощью лайков. «Представленные видео должны быть длительностью от 30 секунд до одной минуты. Каждый ролик получит пользовательские оценки – либо лайк, если высказана поддержка, либо дизлайк, то есть отказ в ней», – уточняется на сайте «ЕР».

Курган, Дарья Котова

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