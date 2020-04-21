На Курганскую область, где недавно ветер срывал крыши, вновь надвигается шторм

Управление МЧС Курганской области сообщает о надвигающемся на регион шторме. С 22 по 25 апреля в области ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду.

По данным оперативного ведомства, в указанные дни в Зауралье резко потеплеет – до + 24 градусов. Сильный порывистый ветер ожидается с 22 по 25 апреля.

«В таких погодных условиях повышается вероятность обрывов линий электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли», – предупреждают и в мэрии Кургана.

Там также обратились к курганцам с особым заявлением: «На территории Кургана действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя посещать леса и въезжать в них на транспортных средствах, запрещается сжигать мусор, сухую траву, солому, а также разводить костры и проводить пожароопасные работы. Важно не оставлять без присмотра детей». Противопожарный режим также действует и на территории всей области.

Напомним, 7-8 апреля в Курганской области два дня бушевала стихия. Выпало огромное количество осадков в виде мокрого снега. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Ветер переворачивал остановки, сносил кровлю домов, рекламные щиты. В 92 муниципалитетах из-за обрыва проводов возникли перебои с подачей электроэнергии. Движение транспорта было парализовано.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.04.20

Депутаты думы Зауралья начали заявляться на праймериз «Единой России». / В Кургане пьяный мужчина набросился на врачей приемного отделения, а потом устроил шоу на газоне. / Курганцам объяснили, как получить пособие по безработице в период пандемии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»