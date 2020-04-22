В Курганской области в отделе полиции нашли мертвого полицейского с огнестрельным ранением

В Шадринске в среду, 22 апреля, погиб заместитель начальника отдела по работе с личным составом МО МВД «Шадринский». Силовика нашли с огнестрельным ранением в здании полиции. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе управления МВД по Курганской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Главная версия – суицид. По предварительным данным, из табельного оружия погибшего выстрела не было. Более подробной информации пока нет.

Именно сегодня в Шадринске с утра ждали главу регионального полицейского главка Дмитрия Свинова, который должен был представить нового начальника МО МВД России «Шадринский» Дмитрия Игошина. Предыдущий начальник шадринской полиции находится под следствием.

Как сообщал «Новый День», в данный момент ведется следствие по уголовному делу, фигурантами которого стали сотрудники полиции Шадринска, включая теперь уже экс-начальника МО МВД России «Шадринский» Дмитрия Кокотеева. Также арестован силовик из УМВД региона, который ушел на повышение именно из Шадринска. Это 50-летний заместитель начальника УМВД России о Курганкой области Андрей Шамин. Всего в рамках дела задержаны пять человек, они подозреваются в том, что присваивали себе деньги , которые поступали на зарплату сотрудников полиции. Сообща подозреваемые похитили не менее 27 млн рублей.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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