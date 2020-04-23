Курганский митрополит попроси прихожан не приходить на кладбище в родительский день

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил призвал паству воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу – 28 апреля. Как сообщается на сайте курганской епархии, из-за пандемии коронавируса владыка просит отложить посещение кладбищ до 6 июня – Троицкой родительской субботы.

«Личная молитва и милосердие поможет душам наших родных. Это главное, а кладбище – приложение», – сказал митрополит Даниил. Он также подчеркнул, что на Радоницу, 28 апреля, во всех храмах епархии пройдут поминальные службы. «Соблюдая санитарные нормы, приходите 28 апреля в любое удобное время в храм, поставьте свечи, закажите панихиду и помолитесь об усопших, а на кладбища можно пойти в Троицкую субботу», – отметил владыка.

Как сообщал «Новый День», с 16 до 30 апреля в Курганской области будет ограничен доступ на кладбища. Такое постановление вышло за подписью главного санитарного врача региона Григория Хохлова.

Глава регионального Роспотребнадзора обосновал решение «сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции». И сослался на федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также на ряд постановлений главного санитарного врача России.

В документе уточняется, что запрет не касается проведения похорон, оказания ритуальных услуг, проведения противоклещевой обработки. Главный санитарный врач региона постановил принять эти меры на территории всей области.

Курган, Дарья Котова

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