Дело курганца, устроившего стрельбу в городской бане, передано в суд

В Кургане дело 36-летнего «банного стрелка», которого обвиняют в покушении на убийство четырех молодых людей, передано в суд. Прокуратура Курганской области 24 апреля заявила, что обвинительное заключение утверждено.

Как сообщал «Новый День», 25 января 36-летний житель Кургана устроил стрельбу в сауне на ул. Некрасова. Он ранил четырех человек. Один из пострадавших получил ранение в голову и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Как уточняет прокуратура, трем пострадавшим был причинен легкий вред здоровью, а одному – телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, подозреваемый находился в помещении сауны в компании своих товарищей. В результате конфликта, произошедшего у них с другими отдыхающими, злоумышленник открыл стрельбу из имеющегося у него при себе травматического пистолета, ранив четырех человек.

Стрелок решил, что убил одного из мужчин, после чего сбежал с места преступления. Позднее он был задержан. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). До суда фигурант резонансного дела будет находиться под стражей.

Курган, Дарья Котова

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