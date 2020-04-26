В Курганской области вводится запрет на алкоголь

В Курганской области в связи с началом пожароопасного периода будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции. Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусной инфекции.

Торговлю алкоголем (включая пиво) приостановят с 30 апреля по 10 мая 2020 года. В том числе невозможно будет купить спиртосодержащие напитки в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения. Запрещено торговать алкогольной продукцией и при оказании услуг общественного питания.

Кроме этого на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

Напомним, на территории Кургана и всей Курганской области в данный момент действует особый противопожарный режим. Он продлится до особого распоряжения. На период действия режима населению запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

Весной 2019 года регион пережил серию сильнейших лесных пожаров, к ликвидации которых пришлось подключать военную авиацию. В прошлом году на майские праздники власти Курганской области также вводили запрет на торговлю алкоголем и разведение костров. В Кетовском районе было даже запрещено топить бани.

Курган, Дарья Котова

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