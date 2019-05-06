В Зауралье в связи с пожарами введен запрет на алкоголь

Режим ЧС в Курганской области введен уже в шести районах региона. Для населения действует запрет на разведение костров, сжигание мусора и травы, готовку шашлыков на свежем воздухе и посещение лесов. В Кетовском районе также запрещено топить бани. Кроме того, по поручению врио губернатора Вадима Шумкова, на все майские праздники введен запрет на продажу алкоголя. В магазинах также не отпускаются средства для розжига огня.

Режим чрезвычайной ситуации действует на территории шести муниципальных образований области: в Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакульевском, Юргамышском и Щучанском районах.

По состоянию на 5 мая ситуация с пожарами стабилизирована, сообщают в пресс-службе правительства области. Угрозы перехода огня на жилые дома населенных пунктов нет. В выходные на тушении пожаров работали зауральские спасатели и привлеченные силы из соседних регионов, в том числе вертолет МИ-8 и самолет-амфибия БЕ 200. Всего на тушении природных пожаров было задействовано 455 человек и 150 единиц техники.

По поручению главы Зауралья Вадима Шумков создана рабочая группа, которая определит меры и формы поддержки для погорельцев.

О готовности оказать помощь жителям, пострадавшим от пожаров, уже заявили органы образования региона. Школьными автобусами организован подвоз погорельцев, школы готовы к размещению граждан, оставшихся без жилья. В Светлодольской и Чинеевской школах уже размещены эвакуированные жители, еще часть образовательных организаций готовы к приему погорельцев. Учебный процесс, подвоз и питание детей в данном случае будут организованы в штатном режиме.

Кроме того, объявлено о сборе вещей и предметов первой необходимости для пострадавших. В Кургане вещи для погорельцев можно принести в Центр помощи семье и детям по адресу, в каждом районном центре – в Комплексный центр социального обслуживания населения.

Курган, Ольга Злотникова

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