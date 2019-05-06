Глава Зауралья попросил жителей не поддерживать поджигателей

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с очередным обращением к жителям региона. Он попросил соблюдать ограничения противопожарного режима. По словам Шумкова, некоторые граждане едва ли не подстрекают поджигателей, что ведет к трагическим последствиям.

«Причиной более 90% пожаров стала человеческая беспечность и преступное поведение, так называемый человеческий фактор. И это тоже наши жители. В соцсетях иногда встречается чуть ли не активная поддержка тех, кто поджигает, либо допускает огонь на населенные пункты, под предлогом того, что государство должно выплатить им огромные компенсации. Это недопустимо и аморально. Во-первых, речь идет не только и не столько о деньгах и имуществе, сколько о жизни ни в чем не повинных людей. Во-вторых, в тушении пожаров задействованы значительные силы, затрачены средства, которые могли бы быть использованы для развития области, решения острых социальных вопросов», – сказал глава Зауралья.

Он напомнил, что в регионе скоро установится жаркая погода и попросил соблюдать правила противопожарного режима, воздержаться от посещения лесов, не разводить огонь, не сжигать мусор.

«Удержите от этого других. В Курганской области введен запрет на продажу алкоголя и посещения лесов. Воздержитесь от любых форм, содержащих опасное поведение и использование огня. От употребления алкоголя на природе и так называемых шашлыков. Просьба поддержать нас и помочь нам сохранить ваши жизни и имущество. Будьте бдительны, чтобы мы могли вам помочь», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 06.05.19

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