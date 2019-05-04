В Курганском поселке, где взорвался газовый баллон, сгорели еще пять домов (ФОТО)

В Курганской области с 4 мая введен режим ЧС в Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакульевском и Щучанском районах. Сегодня едва не сгорел микрорайон Смолино, в котором накануне из-за взрыва газового баллона дотла выгорело три жилых дома. Областной центр окружен дымовой завесой, степные и лесные пожары охватили несколько районов региона.

В 12 часов 40 минут поступило сообщение о возгорании сухой травы в Смолино. Из-за сильных порывов шквалистого ветра пожар распространился мгновенно. Возникла угроза всему населенному пункту (здесь живет 800 человек, 302 дома). Пожар тушили 109 спасателей и 29 единиц техники. Кроме того, на защиту поселка вышли жители.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионе из-за сухой и ветреной погоды, была запрошена помощь авиации МЧС России (вертолет МИ-8 из Екатеринбурга).

По оперативной информации ГУ МЧС по региону, предварительная площадь пожара составила 2 гектара сухой травы и 500 кв.м. надворных построек. В ходе пожара огнем уничтожено пять жилых домов.

В 14 часов 35 минут пожар удалось локализовать. В 16.45 – объявлена ликвидация открытого горения. В 19.13 – объявлена полная ликвидация пожара. В настоящее время осуществляется проливка конструкций.

Горят леса и поля в окрестностях Кургана, возгорания фиксируются во многих районах области. По словам директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Саркисова, для тушения лесных пожаров привлечены все силы и средства, в том числе, силы Росгвардии.

По данным пресс-службы правительства Зауралья, согласно специальным планам работы в условиях ЧС действуют департамент природных ресурсов, арендаторы лесов, главы муниципальных образований, УМВД РФ по региону, ГУ министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области, ответственные ведомства и организации.

Кроме того, что в Курганскую область для тушения пожаров прибыл вертолет из Екатеринбурга, ожидается мобильная группа из Тюмени – 20 человек и 2 единицы техники, 50 человек направит Уральский учебно-спасательный центр Челябинск.

Добавим, что только за два дня, 2 и 3 мая, на территории Курганской области зарегистрировано 222 возгорания, из них 46 произошло в Кургане, 21 – в Кетовском районе, 17 – Катайском, 16 – Щучанском. В 149 случаях горели сухая растительность и мусор.

Курган, Ольга Злотникова

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