В Зауралье из-за взрыва газа едва не сгорел поселок. Пожар тушил вертолет из Екатеринбурга

В Курганской области сразу в нескольких районах произошли сильнейшие пожары. Крупный пожар начался вечером 3 мая в поселке Смолино вблизи Кургана. Из-за взрыва газового баллона в 17:30 загорелся один из частных жилых домов по ул. Розы Люксембург. Огонь мгновенно перекинулся на два соседних дома, чему способствовал сильный ветер.

Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров, тушить пламя пришлось при помощи вертолета МИ 8 МЧС России, прибывшего из Екатеринбурга. Благодаря оперативным и действиям пожарных удалось пресечь дальнейшее распространение огня на соседние дома одной из центральных улиц поселка. Всего в ликвидации пожара было задействовано 78 человек и 24 единицы техники.

По данным Центра медицины катастроф Курганской области, в результате пожара пострадали два человека (мужчина и женщина 1961 года рождения). С ожогами они госпитализированы в Курганскую областную клиническую больницу.

Стоит отметить, что, по состоянию на 2 мая, в Курганской области зафиксировано более 200 пожаров. Наибольшее количество возгораний сухой травы и мусора отмечено в Катайском (70 случаев), Щучанском (39), Целинном (38), Шумихинском (31), Макушинском (26), Альменевском (24) и Сафакулевском (22) районах.

Едва не сгорела деревня в Половинском районе. «Сегодня пожар был в Малодубровное Половинского района. Деревню отстояли, но пострадало кладбище. Поля до сих пор горят», – написала в группе ВКонтакте «О, Курган!» Светлана Яхонтова.

В 13 часов поступило сообщение о возгорании сухой травы вдоль дороги «Белый Яр – Передергино». Из-за сильного ветра площадь пожара получила быстрое распространение. Создалась угроза деревням Белый Яр и Передергино. К счастью, оба населенных пункта удалось отстоять. Площадь возгорания составила несколько десятков гектаров.

В связи с многочисленными случаями лесных и степных пожаров, а также вблизи населенных пунктов, врио губернатора Вадим Шумков призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима.

«Мы уже не раз проходили эти страшные уроки. В 2004 году поселок Чашинский Кетовского района выгорел дотла, погибли 12 человек. В прошлом году 14 домов сгорели в селе Мыркайское Мишкинского района, погиб человек, пострадала от огня деревня Чесноковка Щучанского района, – обратился к курганцам Вадим Шумков. – На территории Курганской области действует особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на сжигание мусора, на выжигание сухой травы, разжигание огня в лесу. Это не придирки «злого государства» и не придумки «плохих чиновников». Это объективные условия и правила, «написанные кровью», несоблюдение которых унесло жизни наших земляков, принесло горе во многие семьи».

фото – группа ВКонтакте «О, Курган!", автор – Светлана Яхонтова

Курган, Ольга Злотникова

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