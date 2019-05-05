В Зауралье бушуют пожары, сгорело еще 16 домов

В Курганской области продолжают бушевать пожары. В эпицентре огненной стихии оказались населенные пункты Передергино, СНТ «Благодатное» и «Раздольное».

В «Раздольном» (Кетовский район) дотла сгорели 16 дачных домов. Проливку сгоревших конструкций пожарные закончили поздно вечером 4 мая. Общая площадь пожара составила 8 гектаров.

«В результате установившейся в регионе сухой погоды и шквалистого ветра очаги пожаров создали реальную угрозу населенным пунктам, на защите которых находится группировка сил и средств от территориальной подсистемы РСЧС Курганской области в количестве более 200 человек и 50 единиц техники», – сообщили «Новому Дню» в ГУ МЧС по региону.

Напомним, 4 мая вновь загорелся поселок Смолино, где 3 мая из-за взрыва газового баллона сгорело три дома. Накануне огнем было уничтожено еще пять жилых домов. В пяти районах Курганской области введен режим ЧС.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 04.05.19

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