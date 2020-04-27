В Зауралье выявлены новые случаи Covid-19

По состоянию на 27 апреля в Курганской области зафиксировано 39 случаев коронавируса. Прирост за сутки – пять заболевших.

По данным регионального оперативного штаба, Covid-19 впервые выявлен в Сафакулевском районе. Там заболели сразу четыре человека. Еще один заболевший – житель Альменевсого района, где в середине апреля образовался очаг новой инфекции. Первым там заболел мужчина, посещавший Москву.

Случаи новой инфекции фиксировались в Кургане, Шадринске, Далматово, в Альменевском районе. Теперь присоединился и Сафакулевский район. За последние дни в Зауралье выздоровели четыре больных коронавирусом. И пока, если говорить в масштабах УрФО, эпидемиологическая обстановка в в области остается самой благополучной. В других уральских регионах – сотни заболевших.

Курган, Дарья Котова

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