Жителей Курганской области попросили не посещать кладбища на Радоницу

На территории всей Курганской области из-за коронавируса введены временные ограничения движения транспорта до кладбищ. Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом региона. На подъездах к кладбищам в усиленном режиме будут дежурить экипажи ДПС.

Постановление, ограничивающее движение, издано и мэрией Кургана. «Постановлением администрации Кургана ведено ограничение на движение в период с 8.00 часов 27 апреля до 00 часов 30 апреля от здания №167 Б по улице Черняховского до въезда на Рябковское кладбище в городе Кургане. Также перекрыто движение от улицы Зауральской до въезда на Зайковское кладбище», – уточнили в оперативном штабе Зауралья.

Граждане, проживающие в селе Зайково, при предъявлении документов, подтверждающих регистрацию, будут беспрепятственно проезжать к своим домам.

Как сообщал «Новый День», ранее митрополит Курганский и Белозерский Даниил призвал паству воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу – 28 апреля. Из-за угрозы распространения коронавируса владыка просит отложить посещение кладбищ до 6 июня – Троицкой родительской субботы.

«Личная молитва и милосердие поможет душам наших родных. Это главное, а кладбище – приложение», – сказал митрополит Даниил. Он также добавил, что на Радоницу тоже будет служба, но она будет более скромной. «Просьба ко всем, не ходите в этот день на кладбище», – резюмировал митрополит.

Как сообщал «Новый День», доступ на кладбища был ограничен с 16 до 30 апреля. Такое постановление вышло за подписью главного санитарного врача региона Григория Хохлова.

Курган, Дарья Котова

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