Власти Зауралья готовы продать резиденцию в Болдинцево, лагерь и устаревшие машины скорой помощи

В Курганской области скорректирована программа приватизации госимущества на 2020-2022 годы. В нее добавлены более 20 имущественных объектов. К приватизации готовятся два комплекса: база отдыха в Болдинцево, которую экс-губернатор Олег Богомолов превратил в свою резиденцию, и пионерский лагерь.

Как ранее сообщал «Новый День», региональный департамент имущественных и земельных отношений намерен выставить на продажу часть имущественного комплекса губернаторской резиденции в Болдинцево (Кетовский район).

Объект непростой. Правительственная «дача» в бытность Богомолова строилась с участием частного бизнеса и состоит из гостиничного и спортивного комплексов. В строительство объекта тогда вложилась энеркокомпания «СУЭНКО», которой сейчас принадлежит часть актива.

В частности, энергетики подключились к строительству ФОКа, стоимость которого тогда оценивалась в 60 млн рублей. Энергетики взяли на себя расходы в сумме 20 млн рублей, взамен получив долю актива. Сейчас региональный кабмин рассматривает возможность выкупа доли энергетиков.

Предположительно, власти расстанутся с гостиницей, и пока не планируют продавать спортобъекты.

К приватизации готовится и пионерский лагерь «Космос», построенный в 70-ых годах прошлого века. Актив расположен в Кетовском районе.

На продажу также будет выставлено нежилое здание мастерской в Кургане (ул. Бажова, 132) и движимое имущество. Это 13 автомобилей скорой помощи. Как уточнили «Новому Дню» в департаменте, автомобили уже признаны непригоднями для дальнейшей эксплуатации в рамках оказания скорой медицинской помощи.

Скорректированная программы приватизации на 2020-2022 годы предполагает доход в бюджет Зауралья в сумме более 2,5 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.04.20

Депутаты одобрили корректировку «беспрецедентного бюджета» Курганской области. / В Зауралье рассказали о закупке аппаратов ИВЛ, про нехватку которых говорил Шумков. / Спикер думы Зауралья заявился на праймериз «Единой России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»