В Кургане переименовали скверы, улицы и автопроезды

В Кургане выбрали наименования для новых скверов и улиц. Ранее мэрия города просила горожан покреативить и предложить свои варианты.

Новые «имена» появились сразу у нескольких мини-парков. Территория на пересечении улиц Куйбышева и Томина стала Аптекарским сквером. Кквер на пересечении улиц Гагарина и Гайдара получил название «Сквер Гагаринский».

«Общественная территория, расположенная по улице Пушкина в районе дома № 49б, теперь название «Сквер Юбилейный». Официально «Яблоневым» стал называться сквер по улице Гоголя в районе дома № 86. «Сквер Библиотечный» расположен по улице К.Маркса между домами №№ 107 и 111. На пересечении улиц Гоголя и Савельева находится «Сквер Гоголевский». А общественная территория на пересечении улиц Ленина и Пушкина носит название «Сквер Пушкинский», – уточнили в мэрии Кургана.

Опрос горожан, которым предложили представить свои варианты наименований, проводился в конце 2019 года. Голосование длилось до 1 декабря. Затем варианты были одобрены городской комиссией по историческому наследию и наименованию внутригородских объектов, а также депутатами думы Кургана. Переименованные территории благоустраивались по программе «Формирование комфортной городской среды».

Территория, расположенная за памятником Герою Советского Союза Михаилу Шумилову, обрела свое название. Теперь это место именуется «Сталинградской площадью».

В микрорайонах Зайково и Левашово появились новый улицы. Так, в микрорайоне Зайково появились переулки и улицы, носящие название районов Курганской области.

«Теперь на карте микрорайона появились переулки Белозерский, Варгашинский, Макушинский, Лебяжьевский, Половинский, Звериноголовский, Далматовский, Целинный, Куртамышский, а также улицы Альменевская, Каргапольская, Катайская, Петуховская, Кетовская, Мокроусовская, Притобольная, Частоозерская, Шатровская, Щучанская, Областная, Шумихинская. В микрорайоне Левашово с инициативой о наименованием улиц выступили неравнодушные жители. Теперь в Левашово можно будет пройтись по новым улицам с названием «улица Курортная», «улица Капитанская», «улица Круизная», «улица Причальная», «улица Туристическая», – уточнили в администрации города.

Проезд, расположенный от улицы Крупской до микрорайона Глинки, получил официальное название «Проезд Курганских курсантов».

Курган, Дарья Котова

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