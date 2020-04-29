Задержан бывший вице-губернатор Курганской области, следователи ищут почти 200 миллионов

В Курганской области 29 апреля задержан экс-замгубернатора Сергей Пугин. Пугин – «правая рука» бывшего губернатора Зауралья Алексея Кокорина – подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Курганской области при поддержке регионального управления ФСБ. В доме у Пугина проведен обыск. Следком разместил видео по задержанию бывшего чиновника.

По данным следствия, в 2018-2019 годы Сергей Пугин, являясь первым заместителем губернатора Курганской области – директором департамента АПК, вступидл в сговор с заместителем главы Шадринска Вячеславом Розниным. Как сообщал «Новый День», г-н Рознин сейчас также находится под следствием.

Чиновники – Пугин и Рознин, подготовили и подписали фиктивные акты для курганской коммерческой фирмы – ООО «Мультипласт».

«Мультипласт», в свою очередь, получил госконтракт в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий …". Фирма работала на двух объектах: комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино.

По фиктивным актам коммерсанты в полном объеме получили деньги за работы, которые не были выполнены.

«Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей», – уточняет региональный следком.

Уголовное дело в отношении Пугина возбуждено по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

«В настоящее время следователем в Курганский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении Пугина меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, с целью возмещения ущерба, причиненного указанными преступлениями, органами предварительного следствия будет инициирован вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемого. В ходе расследования уголовного дела также будет проверена причастность Сергея Пугина к совершению других коррупционных преступлений», – резюмировали в региональном Следкоме.

Как сообщал «Новый День», ранее были задержаны другие фигуранты, причастные к подрядам «Мультипласта». Это почти все руководство данной компании. Бывшего директора данной компании Ивана Шумского, начальника производственно-технического отдела Евгения Рябцева, исполнительного директора Ивана Федорова и коммерческого директора Михаила Третьякова обвиняют в мошенничестве при оплате фиктивных актов о выполненных работах в рамках муниципальных контрактов.

Пока следователи не могут добраться лишь до коммерческого директора ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова, он объявлен в международный розыск. В региональном Следкоме уточняют, что именно Третьяков – организатор совершенных коррупционных преступлений. Ему заочно предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ – мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство.

Курган, Дарья Котова

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