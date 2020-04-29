Парад Победы прямо под окном: в Курганской области необычно поздравляют ветеранов

В Курганской области 29 апреля начали поздравлять ветеранов живыми концертами. Артисты выступают прямо под окнами курганцев. Сегодня адресные поздравления первыми получили шесть человек.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм написал, что артисты не нарушают самоизоляцию. «Спасибо вам за все, дорогие», – обратился к ветеранам Шумков.

В пресс-службе губернатора уточнили, что сегодня в Кургане выступали преподаватели областного колледжа культуры и участники «Зауральского ансамбля песни и танца».

Для ветерана Ольги Прокопьевны Семеновой музыканты исполнили легендарные «Катюшу», «Казаки в Берлине» и ещё несколько композиций. «До слез! Мне сильно понравилось. Спасибо, что вы нас не забываете. Приехали ко мне, старушке. Спасибо большое, милые мои!» – расчувствовалась Ольга Прокопьевна. После этого певцы отправились дальше, чтобы устроить концерт под окнами других ветеранов.

Как сообщал «Новый День», по инициативе правительства Курганской области Парад Победы, отмененный из-за коронавируса, в этом году заменят акцией «Парад для одного ветерана».

Это будет индивидуальное поздравление для каждого ветерана. Артисты подготовят выступления, а волонтеры колледжа культуры вручат ветеранам подарочный набор и адресное поздравление губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Для создания праздничной атмосферы в День Победы планируется трехчасовая трансляция мероприятий», – добавили в пресс-службе губернатора. Также все жители области могут присоединиться к праздничным мероприятиям, которые будут проводиться в онлайн-формате.

Курган, Дарья Котова

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