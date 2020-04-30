В Кургане на майские праздники усилять патрули: подключится Росгвардия

В майские праздники полиция переходит на усиленный режим несения службы. Об этом заявил начальник УМВД России по городу Кургану Марат Юсупов.

В мэрии Кургана уточнили, что к полицейским присоединится Росгвардия. «УМВД России по городу Кургану совместно с органами местного самоуправления и другими правоохранительными органами будет реализован комплекс мер, направленных на обеспечение правопорядка в праздничные дни. Совместно с полицейскими обеспечивать порядок на территории города будут сотрудники Росгвардии», – сообщили в городской администрации.

В данный момент на территории всей Курганской области действует режим повышенной готовности. Это значит, что жители региона должны соблюдать режим самоизоляции.

За нарушение объявленного режима повышенной готовности граждан будут штрафовать на сумму от 1 до 2 тыс рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тыс рублей. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит от 30 до 40 тыс рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются.

В УМВД по Курганской области 30 апреля также напомнили, что в Зауралье установлен особый порядок передвижения транспортных средств. На въездах в Курганскую область выставлены посты дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые проверяют весь въезжающий в регион транспорт, чтобы не допустить в Курганскую область лиц, потенциально инфицированных коронавирусом.

Беспрепятственно на территорию области могут заехать граждане,имеющие регистрацию в Курганской области; граждане, прибывающие из других регионов для лечения (при наличии подтверждающего документа); граждане, прибывающие для участия в похоронах (при наличии подтверждающего документа); граждане, работающие в организациях, учреждениях, предприятиях, расположенных в Курганской области, деятельность которых не приостановлена; граждане, следующие транзитом через Курганскую область к месту проживания (при наличии подтверждающего документа). Также проезд открыт для спецтранспорта и грузовиков, доставляющих продукты, медпрепараты, предметы первой необходимости.

Курган, Дарья Котова

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