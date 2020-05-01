Чиновники Зауралья из своих зарплат отдадут 25 миллионов рублей безработным

В Курганской области чиновники и госслужащие собрали 25 млн рублей, чтобы помочь курганцам, оставшимся без дохода в период пандемии коронавируса. Об этом 1 мая в своем аккаунте в Инстаграм сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Благодарю всех коллег, кто поддержал нашу инициативу по развёртыванию общественных работ за счёт части зарплат сотрудников органов государственной и муниципальной власти. Нам удалось собрать таким образом порядка 25 млн рублей. На эти средства в каждом муниципалитете также в ближайший месяц будет организована занятость для тех, кто потерял работу. В первую очередь, это виды деятельности, не требующие особой квалификации, в том числе, связанные с очисткой и благоустройством территории», – уточнил Вадим Шумков.

Он также добавил, что часть собранных средств будет направлена на заготовку и бесплатную доставку дров отдельным категориям жителей. Речь идёт в первую очередь о пожилых людях.

«Тем, кто готов поработать или нуждается в обеспечении дровами, нужно будет обращаться в администрации по месту жительства. Контакты дополнительно ещё раз будут даны на их порталах и в СМИ. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь здоровыми. Оставайтесь людьми», – написал губернатор Шумков.

Как сообщал «Новый День», в середине апреля Шумков выступил с инициативой собрать с чиновников матпомощь для тех, кто сейчас остался без средств к существованию.

Шумков тогда уточнил, что деньги, собранные с чиновников, будут направлены на помощь именно тем, кто потерял доход из-за ограничений в период пандемии коронавируса. А решение урезать зарплаты госслужащих принято «в связи с отсутствием в бюджете отдельных средств на поддержку таких граждан».

Курган, Дарья Котова

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