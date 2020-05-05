В Зауралье коронавирус подтвердился у курганцев, посещавших Москву и Санкт-Петербург

В Курганской области за сутки выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших – 61, выздоровели 19 пациентов.

Как сообщает оперативный штаб региона, все новые случаи Covid-19 – завозные. Трое заболевших посещали Москву, еще два человека вернулись из Санкт-Петербурга. «Двое из пяти вновь заболевших – это жители Кургана, остальные – жители Петухово, Куртамыша и Варгашей», – уточнили в региональном штабе.

По данным на 5 мая, на лечении остаются 42 пациента, 19 человек выписаны по выздоровлению. Под наблюдением медиков находятся 2106 человек, из них 439 непосредственно контактировали с заболевшими.

Как сообщал «Новый День», все граждане, посещавшие Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО, Мурманскую область и Якутию, при въезде на территорию Курганской области обязаны сообщить о своем прибытии и пройти тестирование на Covid-19. Также въезжающие обязаны самоизолироваться на 14 дней. Режим самоизоляции должны соблюдать и те, кто совместно проживает с прибывшими из вышеперечисленных регионов.

Курган, Дарья Котова

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