Губернатор Шумков: дрова в Курганской области будут стоить 1 рубль за кубометр

В Курганской области социально незащищенные граждане будут получать дрова бесплатно. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумов.

«Напомню, что нами принято решение о бесплатном (вернее, по номиналу 1 рубль за кубометр) обеспечении дровами отдельных категорий жителей области. В первую очередь, это одинокие старики, одинокие матери, а также малообеспеченные семьи пенсионеров», – написал Шумков.

Списки получателей будут формировать учреждения соцзащиты и администрации поселений. Решение курганских властей актуально для негазифицированных территорий. На данный момент уровень газификации Зауралья составляет всего от 34% до 51,7%, а местами и вовсе нет газа – топят дровами. Сейчас в регионе 10 таких территорий.

Как уточнил губернатор Шумков, заготовку и доставку дров будут обеспечивать лесники после снижения уровня пожарной опасности. Они будут использовать валежник и поваленные ураганом деревья. «Работы начнутся со второй половины мая. Возить будем, пока хватит сырья. Оставайтесь здоровыми. Оставайтесь людьми», – резюмировал Шумков.

Отметим, что покупка твердого топлива даже по фиксированным ценам обходится в несколько тысяч рублей. В 2019 году в Зауралье стоимость машины готовых дров с доставкой в среднем составляла 7,0-7,5 тысяч рублей.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году губернатор Вадим Шумков провел переговоры с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По итогам встречи достигнута договоренность, что к 2023 году газ получат все райцентры и города Курганской области. Госкомпания внесет курганские объекты в свою программу.

Курган, Дарья Котова

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