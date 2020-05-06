В Курганской области из-за коронавируса перекрыты пять внутрирегиональных трасс

В Курганской области для движения закрыты пять трасс, которые связывают область с соседними регионами. Об этом сообщает ГИБДД Зауралья со ссылкой на то, что данное решение было принято оперативным штабом.

«Принято решение о прекращении движения автотранспорта путем полного перекрытия проезжей части на следующих автомобильных дорогах общего пользования регионального значения: Параткуль – Беляковка – граница Свердловской области; Шатрово – Антрак – граница Свердловской области; Лебяжье – Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области; «Сафакулево – Сарт-Абдрашево – Преображенка» – Большое Султаново – граница Челябинской области; Целинное – Кислянка – Патранино – граница Челябинской области», – сообщает автоинспекция.

На дорогах выставлены водоналивные блоки и знаки «Въезд запрещен». Соблюдение дорожных знаков контролируется нарядами ДПС. Как сообщал «Новый День», в Кургане с 15 мая прекратил свою работу аэропорт. Все рейсы отменены. На железнодорожном вокзале установлен мобильный пункт для тестирования всех прибывших на Covid-19.

Также в Зауралье установлен особый порядок передвижения транспортных средств. На въездах в Курганскую область выставлены посты дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые проверяют весь въезжающий в регион транспорт, чтобы не допустить в Курганскую область лиц, потенциально инфицированных коронавирусом.

Беспрепятственно на территорию области могут заехать граждане,имеющие регистрацию в Курганской области; граждане, прибывающие из других регионов для лечения (при наличии подтверждающего документа); граждане, прибывающие для участия в похоронах (при наличии подтверждающего документа); граждане, работающие в организациях, учреждениях, предприятиях, расположенных в Курганской области, деятельность которых не приостановлена; граждане, следующие транзитом через Курганскую область к месту проживания (при наличии подтверждающего документа). Также проезд открыт для спецтранспорта и грузовиков, доставляющих продукты, медпрепараты, предметы первой необходимости.

Курган, Дарья Котова

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