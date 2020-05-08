В Зауралье мужчина спалил лес во время газосварки, возбуждено уголовное дело

В Курганской области виновником большого лесного пожара в Глядянском лесничестве стал 40-летний уроженец Чеченской Республики. Мужчина решил разрезать стальные трубы с использованием газосварочного оборудования. Ведется следствие, силовики настаивают на аресте поджигателя.

Лесной пожар произошел вечером 7 мая и начался рядом с селом Давыдовка Притобольного района. Как сообщили «Новому Дню» в ГКУ «Глядянское лесчничество», площадь пожара составила 0,1 га. Лесничеству причинен крупный ущерб: более 229 тысяч рублей. Лесные насаждения повреждены до степени прекращения роста.

Виновник ЧП уже установлен. Это 40-летний мужчина по фамилии Машаев. Во время газосварочных работ загорелась сухая трава. Потом огонь перекинулся на деревья – сосны и березы.

По факту лесного пожара возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Виновник задержан. В пятницу, 8 мая, следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения для Машаева. Следствие просит заключить его под стражу.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году это второе уголовное дело из-за лесных пожаров. Ранее был задержан уроженец Кургана без определенного места жительства. Он покурил на базе отдыха в Кетовском районе и его непотушенный окурок стал причиной крупного лесного пожара.

В данный момент на территории всей Курганской области действует особый противопожарный режим. Это значит, что жителям области запрещается посещать леса, сжигать траву и мусор. В мае 2019 года в Зауралье прошла серия серьезнейших лесных пожаров. Помощь региону были вынуждены оказывать военные: привлекалась авиация.

Курган, Дарья Котова

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